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У столиці Нової Зеландії унаслідок пожежі у хостелі загинуло 6 людей, 11 ще шукають

Інцидент вважають підозрілим.

У столиці Нової Зеландії унаслідок пожежі у хостелі загинуло 6 людей, 11 ще шукають
Фото: EPA/UPG

У вівторок внаслідок пожежі у хостелі у Веллінгтоні (Нова Зеландія) загинули щонайменше шестеро людей, кількість жертв може зрости, оскільки 11 людей все ще шукають.

Про це пише Reuters.

За словами поліції, пожежа спалахнула на верхньому поверсі будівлі у столичному районі Ньютаун відразу після опівночі. Займання призвело до серйозних структурних ушкоджень, які ускладнюють відновлювальні роботи.

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“Внаслідок обвалення даху утворилася значна кількість уламків, але на цьому етапі ми виявили місцезнаходження шести осіб”, − заявили надзвичайники.

Причина пожежі невідома, але екстрені служби оцінили інцидент як підозрілий.

Влада зазначила, що пожежі такого масштабу у столиці Нової Зеландії стаються раз на десятиліття.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у квітні унаслідок пожежі в госпіталі Пекіна загинули щонайменше 29 людей, десятки осіб довелося евакуювати. Попереднє розслідування показало, що пожежа виникла внаслідок спалаху легкозаймистих лакофарбових матеріалів під час ремонтних робіт.

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