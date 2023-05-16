У вівторок внаслідок пожежі у хостелі у Веллінгтоні (Нова Зеландія) загинули щонайменше шестеро людей, кількість жертв може зрости, оскільки 11 людей все ще шукають.

Про це пише Reuters.

За словами поліції, пожежа спалахнула на верхньому поверсі будівлі у столичному районі Ньютаун відразу після опівночі. Займання призвело до серйозних структурних ушкоджень, які ускладнюють відновлювальні роботи.

“Внаслідок обвалення даху утворилася значна кількість уламків, але на цьому етапі ми виявили місцезнаходження шести осіб”, − заявили надзвичайники.

Причина пожежі невідома, але екстрені служби оцінили інцидент як підозрілий.

Влада зазначила, що пожежі такого масштабу у столиці Нової Зеландії стаються раз на десятиліття.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у квітні унаслідок пожежі в госпіталі Пекіна загинули щонайменше 29 людей, десятки осіб довелося евакуювати. Попереднє розслідування показало, що пожежа виникла внаслідок спалаху легкозаймистих лакофарбових матеріалів під час ремонтних робіт.