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Військова делегація з ПАР перебуває з візитом у Москві

Країни говоритимуть про посилення військового співробітництва.

Військова делегація з ПАР перебуває з візитом у Москві
Командувач армії Південної Африки Лоуренс Мбата
Фото: defenceweb.co.za

Південна Африка зменшила риторику навколо візиту військової делегації країни до Росії на тлі звинувачень США у продажі зброї РФ.

Про це пише Bloomberg.

Командувач армії Південної Африки Лоуренс Мбата перебуває в Москві для переговорів з військовими чиновниками про посилення військового співробітництва. Він також відвідає військові навчальні заклади. 

Мбату запросив до РФ його російський колега, а двостороння зустріч “була запланована заздалегідь”, йдеться в заяві Міноборони Південної Африки.

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Нагадаємо, посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що російський корабель забрав торік у порту країни зброю, порушивши оголошений нейтралітет Преторії у війни Росії проти України. Кілька південноафриканських міністрів відкинули звинувачення і заявили, що Південна Африка не схвалювала жодних поставок зброї РФ.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни щодо війни в України не надає переваги Росії, порівнюючи з іншими державами.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський поспілкувся з Рамафосою телефоном. Очільник України зазначив, що “кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”. Він закликав президента Південної Африки “об’єднатися з іншими країнами світу, усіма континентами та Африкою у спільній роботі для реалізації нашої формули миру”.

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