Позаблокова позиція ПАР не надає переваги Росії, − Рамафоса

Південна Африка продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії, порівнюючи з іншими державами.

Про це пише Reuters.

Він повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.

“Ми не погоджуємося з тим, що наша позаблокова позиція надає перевагу Росії над іншими країнами. Ми також не погоджуємося, що це має загрожувати нашим відносинам з іншими країнами”, − сказав Рамафоса.

Президент додав, що Південна Африка продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала, і позиція країни щодо звинувачень США про постачання зброї Росії буде відповідати їм.

Нагадаємо, посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що російський корабель забрав торік у порту країни зброю, порушивши оголошений нейтралітет Преторії у війни Росії проти України.

Кілька південноафриканських міністрів відкинули звинувачення і заявили, що Південна Африка не схвалювала жодних поставок зброї РФ.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський поспілкувся з Рамафосою телефоном. Очільник України зазначив, що “кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”. Він закликав президента Південної Африки “об’єднатися з іншими країнами світу, усіма континентами та Африкою у спільній роботі для реалізації нашої формули миру”.