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ПАР, куди у серпні має приїхати Путін, передумала виходити з Міжнародного кримінального суду

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив про це сьогодні.

ПАР, куди у серпні має приїхати Путін, передумала виходити з Міжнародного кримінального суду
Фото: EPA/UPG

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса відмовився в середу від обіцянки вийти з Міжнародного кримінального суду за кілька місяців до приїзду у країну російського президента Володимира Путіна, якого розшукує МКС за підозрою у воєнних злочинах.

Про це пише Reuters.

Рамафоса заявив у вівторок, що правлячий Африканський національний конгрес (АНК) буде прагнути скасувати членство Південної Африки в суді в Гаазі, який розглядає справи про геноцид, воєнні злочини та злочини проти людства. Але в середу офіс президента заявив, що він зробив помилку.

“Південно-Африканська Республіка залишається учасником МКС відповідно до резолюції 55-ї Національної конференції АНК, яка відбулася в грудні 2022 року, про скасування попереднього рішення про вихід з МКС. Грудневу резолюцію було підтверджено на засіданні Національного виконавчого комітету АНК під час вихідних з 21 по 24 квітня 2023 року”, − йдеться в заяві президента.

У березні МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у примусовій депортації дітей з окупованої Росією території України. Москва заперечує вчинення воєнних злочинів і каже, що МКС не має повноважень, оскільки Росія не є членом.

Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті групи БРІКС, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Як член МКС, Південна Африка повинна буде затримати його. Він не виїжджав за кордон з моменту видачі ордера МКС. З початку вторгнення в Україну минулого року він здійснив лише одну поїздку за межі колишнього Радянського Союзу – до Ірану.

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Раніше уряд Південно-Африканської Республіки "взяв до відома" рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна.

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