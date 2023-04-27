Губернатор-республіканець ДеСантіс вважає, що в Україні потрібно "припинення вогню"

Претендент на кандидатство у президенти зробив чергову сумнівну заяву про війну в Україні.

Губернатор-Флориди Рон ДеСантіс (Республіканська партія) зробив чергу заяву щодо України, сказавши, що підтримує ідею припинення вогню. Зауваження ДеСантіса є останніми в серії суперечливих коментарів щодо війни в Україні, зауважує Politico.

"Це в інтересах усіх – спробувати дійти до місця, де ми зможемо припинити вогонь", – сказав він у інтервʼю японській газеті Nikkei Asia.

Губернатор додав, що "ви не хочете закінчити як у битві за Верден, де просто ви маєте масу втрат, багато втрат і в кінцевому підсумку потрапляєте в глухий кут". Верденська битва тривала з лютого по грудень 1916 року під час Першої світової війни. Кількість втрат з боку Німеччини оцінювалася в приблизно 143 000 загиблими, Франції – 162 000 загиблими, з пораненими – ще сотні тисяч.

Україна неродноразово наголошувала, що припинення вогню можливе тільки в разі повного виведення всіх російських військ із усієї території держави.

ДеСантіс є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії. У березні цього року, коли політична боротьба за електорат в США почала набирати обертів, він заявив, що в Вашингтона є важливіші справи, ніж допомога Україні в війні. Він сказав, що "фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за "безлімітним чеком" протягом "стільки, скільки потрібно", без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни". Однак того ж місяця він змінив риторику щодо України і перестав називати війну "територіальною суперечкою", а також сказав, що президент РФ є воєнним злочинцем.

Стосовно попередньої заяви він сказав, що її "неправильно охарактеризували".

Згідно з соціологічними опитуваннями, більшість виборців Республіканської партії вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою". Серед прихильників Дональда Трампа за підтримку України висловилися 53% опитаних, серед тих, хто підтримує його конкурента, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, Україну підтримує 63%.