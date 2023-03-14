Губернатор-республіканець ДеСантіс вважає, що США мають важливіші пріорітети, ніж допомога Україні в війні

Він є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Фото: britannica.com/biography/Ron-DeSantis ДеСантіс

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс (Республіканська партія) виступив із критикою поточної підтримки українців з боку адміністрації президента США. Він заявив, що захист східних кордонів, протистояння Китаю та зміцнення американської військової галузі мають бути більшим пріоритетом, аніж війна в Україні, пише Bloomberg.

"Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за "безлімітним чеком" протягом "стільки, скільки потрібно", без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни", – йдеться у заяві губернатора.

ДеСантіс є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Республіканці не вперше виступають із критикою політики допомоги українцям президента-демократа Байдена. Лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін МакКарті заявляв, що в разі перемоги на виборах його політсила може скоротити допомогу Україні. Республіканці отримали більшість в Палаті, а МакКарті – з 11 спроби став спікером, однак підтримка українців з боку США триває.

На початку лютого 2023 конгресмен від Республіканської партії Метт Гейтц і ще 10 республіканців зареєстрували резолюцію, в якій пропонують припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Водночас деякі представники GOP (Grand Old Party, як називають Республіканську партію) не лише підтримують надання Україні військової допомоги, а й виступають за її збільшення.

У Білому домі говорили, що американці допомагають Україні з кількох причин, і одна з них полягає в тому, що поразка українці коштуватиме США значно більших грошей і крові.