Байден проведе розмову з Сі Цзіньпіном, - Reuters

Коли саме відбудетсья така розмова, президент США не уточнив.

Президент США Джо Байден найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters.

Коли саме відбудетсья така розмова, Байден не уточнив.

13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великобританією та Австралією - про надання Австралії атомних підводних човнів. У Китаї назвали угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".

Раніше, в лютому, також повідомлялося, що Байден планує провести перемовини із Сі Цзіньпіном після того, як у США було збито китайську повітряну кулю-"шпигунку".

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Сі Цзіньпін нібито планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Імовірно, розмова відбудеться вже після його потенційного візиту до Москви наступного тижня для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.