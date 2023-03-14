Байден проведе розмову з Сі Цзіньпіном, - Reuters

Президент США Джо Байден найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє Reuters.
Коли саме відбудетсья така розмова, Байден не уточнив.
13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великобританією та Австралією - про надання Австралії атомних підводних човнів. У Китаї назвали угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".
Раніше, в лютому, також повідомлялося, що Байден планує провести перемовини із Сі Цзіньпіном після того, як у США було збито китайську повітряну кулю-"шпигунку".
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Сі Цзіньпін нібито планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Імовірно, розмова відбудеться вже після його потенційного візиту до Москви наступного тижня для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.