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РФ хоче обговорити “русофобію” на Радбезі ООН

На засіданні очікується виступ української делегації.

РФ хоче обговорити “русофобію” на Радбезі ООН
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 березня, Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що засідання РФ скликає для обговорення “русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи”.

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Представники російської делегації мають намір порушувати питання “русофобії” також на Заході, а не лише в Україні.

Уточнюється, що засідання Радбезу розпочнеться о 16:00 за Києвом. 

На засіданні очікується виступ української делегації.

Нагадаємо, вже першого квітня Росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй, якщо справедливість не візьме гору. Не допустити російського представника Василя Небензю до головування можуть лише члени Ради, але не генеральний секретар Антоніу Гутерреш.

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