РФ хоче обговорити “русофобію” на Радбезі ООН

Сьогодні, 14 березня, Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що засідання РФ скликає для обговорення “русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи”.

Представники російської делегації мають намір порушувати питання “русофобії” також на Заході, а не лише в Україні.

Уточнюється, що засідання Радбезу розпочнеться о 16:00 за Києвом.

На засіданні очікується виступ української делегації.

Нагадаємо, вже першого квітня Росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй, якщо справедливість не візьме гору. Не допустити російського представника Василя Небензю до головування можуть лише члени Ради, але не генеральний секретар Антоніу Гутерреш.