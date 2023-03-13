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Болгарські фермери вийшли на акцію протесту проти безмитного імпорту зерна з України

Протестувальники вважають, що їх хочуть позбавити субсидії.

Болгарські фермери вийшли на акцію протесту проти безмитного імпорту зерна з України
Фото: BGNES

Фермери Болгарії вийшли на акцію протесту проти безмитного імпорту зерна з України, повідомляє BGNES.

Протестувальники тимчасово перекрили головну дорогу Русе-Плевен 50 сільськогосподарськими машинами. 

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Координатор акції заявив, що протест буде безстроковим. Протестувальники вважають, що їх хочуть позбавити субсидії та заявляють, що їхні склади заповнені минулорічним урожаєм, який не вдалося продати. Тож сільгоспвиробники вимагають від своїх депутатів у Європарламенті, аби ті захищали їхні інтереси.

Також болгарські фермери стверджують, що зерно з України не відповідає стандартам ЄС, його не обробляють відповідними препаратами та добривами.

Нагадаємо, торік премʼєр-міністр Кіріл Петков заявив, що Україна і Болгарія збираються перевести експорт українського зерна до болгарських портів.

Влітку 2022 року в болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією, яке вийшло з українського порту Рені на Дунаї.

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