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Лукашенко підписав з Іраном "дорожню карту співпраці" до 2026 року

Він зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Лукашенко підписав з Іраном "дорожню карту співпраці" до 2026 року
Фото: Белта

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває з візитом в Ірані, зустрівся з президентом Ібрагімом Раїсі і підписав із ним "дорожню карту співпраці" на 2023-2026 роки.

Про це повідомляє державне інформагентство БелТА.

Згідно з повідомленням, йдеться про співпрацю Білорусі та Ірану у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у галузі освіти, культури, мистецтва, ЗМІ і туризму.

"Ви можете на нас покластися", – сказав Лукашенко керівництву Ірану.

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Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що під час візиту в Іран Лукашенко планує оголосити 2023 рік "роком дружби" між Білоруссю та Іраном. Зазначимо, що Європейський Союз запровадив санкції проти понад 30 осіб в Ірані, Тегеран у відповідь оголосив санкції проти понад 30 осіб і компаній, у тому числі міністрів та депутатів.

Лукашенко в основному їздить лише до Путіна в Росію. Однак, у січні цього року він також побував із державним візитом у столиці Зімбабве Хараре і літав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Також він побував у Китаї.

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