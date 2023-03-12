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​Індія пообіцяла не порушувати санкції Заходу проти російської нафти, - Bloomberg

Урядові органи попросили банки та трейдерів дотримуватися обмежень.

​Індія пообіцяла не порушувати санкції Заходу проти російської нафти, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Індія не буде порушувати санкції Заходу, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться також і про цінове обмеження на закупівлі нафти з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що урядові органи Індії попросили банки та трейдерів дотримуватися санкційних обмежень. За даними джерел, Індія провела детальну дискусію зі США та іншими країнами G7 на полях саміту G20, і вони нібито задоволені її словами.

Як відомо, Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скористався ситуацією, щоб побороти енергетичну інфляцію.

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Ще рік тому Індія майже не купувала російську нафту. Однак, після введення санкції ринок Південної Азії став ключовим для РФ, яка витіснила інших постачальників. 

Нагадаємо, 5 грудня набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн.

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