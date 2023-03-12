Посаду прем’єр-міністр Китаю отримав Лі Цян – колишній голова Шанхайського міського комітету Комуністичної партії. Про це пише Reuters.

Таким чином друге за впливом крісло у країні отримав близький соратник президента Сі Цзіньпіня, який буде відповідальним за відновлення економіки країни, яка постраждала від трьох років ковідних обмежень.

“63-річний Лі, якого вважають прагматичним і дружнім до бізнесу, отримав надскладне завдання зміцнити нерівномірне відновлення Китаю на тлі глобальних проблем і слабкої довіри серед споживачів і приватного сектору”, – зазначає видання.

Лі вступає на посаду в той час, як зростає напруженість у відносинах із Заходом через низку питань, зокрема блокування США доступу Китаю до ключових технологій. Багато міжнародних компаній диверсифікують ланцюги поставок, щоб захиститися від впливу Китаю через політичні ризики та збої в епоху COVID.

Кар’єрний бюрократ замінить Лі Кецяна, який йде на пенсію після двох п’ятирічних термінів, протягом яких його роль постійно зменшувалася.

Фото: ЕРА/UPG Сі Цзіньпінь та Лі Цян

Лі Цян є першим прем'єр-міністром з моменту заснування Народної Республіки, який ніколи раніше не працював у центральному уряді, а це означає, що його перші місяці роботи будуть непростими.

Водночас тісні зв'язки Лі Цяня з Сі (Лі був керівником штабу Сі в період з 2004 по 2007 рік, коли останній перебував на посаді партійного секретаря провінції Чжецзян) дадуть йому можливість досягати результатів.

Нагадаємо, парламент Китаю безпрецедентно обрав генерального секретаря ЦК Комуністичної партії країни Сі Цзіньпіна лідером КНР на третій п’ятирічний термін.