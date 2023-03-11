Польща вперше доставила на свою територію скраплений газ, повідомляє РАР. Газовоз "Лех Качинський" (перший із флоту газовозів групи Orlen) зайшов у порт Свіноуйсьце зі 70 тисячами тонн вантажу.

Польський віцепрем'єр Яцек Сасін заявив, що це "день прориву" і можна сказати, що нині країна вибудувала свою незалежність та має енергетичний суверенітет.

За словами Сасіна, політику енергонезалежності Польщі від постачання російської сировини ініціював загиблий у авіакатастрофі під Смоленськом тодішній президент Лех Качинський.

Міністр державних активів Польщі зазначив, що після злиття PKN Orlen з Energa Group, Lotos Group i PGNiG утворили багатопрофільний енергетичний концерн, який є опорою енергетичної безпеки Польщі. Наразі, за словами Сасіна, PKN забезпечує таку безпеку іншим державам Центральної Європи.

"Лех Качинський" є першим із восьми газовозів, які будуть у розпорядженні Польщі. Його спустили на воду в середині грудня 2022 року. Друге судно "Гражина Гесицька" наразі проходить ходові випробування біля берегів Південної Кореї. Крім цього, іще два газовози доставлять до Польщі у 2024-му, а решту - пізніше.

Судна можуть перевозити 174 тисячі кубометрів, або близько 70 тисяч тонн скрапленого газу кожен. Це в еквіваленті становить приблизно 100 млн кубометрів газу в летючому стані.

Нагадаємо, торік у вересні в Польщі офіційно відкрили Балтійський газопровід. Ним газ із норвезького шельфу через територію Данії постачатимуть морем до Польщі.

1 жовтня газ почали транспортувати газопроводом Baltic Pipe.