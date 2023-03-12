Bloomberg повідомив, які боєприпаси та озброєння Пентагон просить на 2024 рік

Запит Пентагону на закупівлі на 170 мільярдів доларів на 2024 рік спрямований на заміну боєприпасів, які постачаються в Україну, а також зброї, такої як ракети великої дальності, які були б необхідні під час конфлікту з Китаєм.

Про це пише Bloomberg з посиланням на бюджетний проєкт.

Міністерство оборони проситиме 76,8 мільярдів доларів на Військово-морські сили США і морську піхоту, з яких 32,8 – на будівництво нових кораблів. 61 мільярд доларів передбачено на Повітряні сили, які включають Космічні сили США. Армія має отримати 24,4 мільярда доларів.

На дослідження та розробки пропонують виділити 145 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів для ВПС, 27 мільярдів для ВМС і 15,7 мільярдів для Збройних сил.

Документи мають бути оприлюднені Пентагоном у понеділок у рамках детального розкриття бюджетного запиту на фінансовий рік, що починається 1 жовтня.

3,7 мільярда доларів передбачено на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel від Northrop Grumman Corp., 3 мільярди доларів – на розробку бомбардувальника B-21 і 2,3 мільярда доларів на програму “Домінування в повітрі наступного покоління”, призначену для заміни винищувача F-22.

Основні запити на боєприпаси включають:

951 мільйон доларів на 550 американських високоточних крилат ракети класу “повітря – поверхня”, виготовлених компанією Lockheed Martin Corp.,

928 мільйонів доларів на 831 ракету класу “повітря-повітря” Amraam ВМС від Raytheon Technologies Corp.;

886 мільйонів доларів на купівлю 5016 ракет GMLRS у Lockheed Martin;

639 мільйонів доларів на купівлю 91 протикорабельної ракети ВМС у Lockheed Martin;

400 мільйонів доларів на покупку нової версії Stinger під назвою M-Shorad;

308 мільйонів доларів на 78 передових торпед MK-48 від Lockheed Martin;

199 мільйонів доларів на купівлю 541 протитанкової ракети Javelin компанії Raytheon-Lockheed,

179 мільйонів доларів на купівлю у Lockheed Martin 28 додаткових мобільних ракетних систем HIMARS.

Серед запитів Міноборони на закупівлі, не пов'язані з боєприпасами, для армії, флоту та військово-повітряних сил є:

91 броньований багатоцільовий автомобіль AMPV від BAE Systems Plc, який замінив M113;

48 літаків F-35 ВПС, збудованих Lockheed Martin Corp.;

42 модернізованих ударних вертольота Apache AH-64E виробництва Boeing Co.;

34 танки M1A2, які будуть модернізовані, від General Dynamics Corp.;

33 легкі танки Mobile Protected Firepower виробництва General Dynamics;

24 винищувачі Boeing Co. F-15EX;

15 додаткових танкерів Boeing KC-46, які можна дозаправляти;

10 місій із запуску військових супутників з метою національної безпеки (за цю статтю змагаються компанія SpaceX Ілона Маска і United Launch Alliance – спільне підприємство Lockheed Martin та Boeing);

8 гіперзвукових ракет корабельного базування Navy Conventional Prompt Strike, побудованих Lockheed Martin;

7 вертольотів MH-139A Grey Wolf виробництва Boeing, призначених для охорони американських шахт із міжконтинентальними балістичними ракетами;

2 фрегати FFG класу Constellation, побудовані Fincantieri/Marinette Marine,

2 підводні човни типу “Вірджинія” виробництва General Dynamics та Huntington Ingalls,

2 есмінці класу DDG-51 Arleigh Burke від General Dynamics та Huntington Ingalls.

Нагадаємо, план бюджету США на 2024 фінансовий рік, представлений адміністрацією президента Джо Байдена, передбачає спеціальне фінансування для підтримки України. Проєкт передбачає 1,7 мільярда доларів, “що допоможуть Україні виграти війну та закласти основу реформ і відновлення для досягнення миру”.