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Російська пропаганда намагається діяти через європейських пацифістів, - розвідка Польщі

Такі  дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України.

Російська пропаганда намагається діяти через європейських пацифістів, - розвідка Польщі

Російська пропаганда намагається використати наративи хибного пацифізму на користь Росії.

Про це повідомив у Twitter уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

На думку спецслужб Польщі, відповідальних за інформаційну безпеку, Росія застосовує наративи "хибного пацифізму" для того, щоб схилити на свій бік частину світової громадської думки.

Жарин наголосив, що оскільки Росія зацікавлена у "перемир'ї" в Україні, пропаганда посилила інформаційну підтримку рухів європейських пацифістів, які виступають з ідеями зупинити бойові дії з міркувань гуманності.

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"Однак втілення таких ідей призведе до того, що Росія може здобути швидку перемогу над Україною", - наголосив Жарин.

Він також зазначив, що такі  дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону російської пропаганди. Закон забороняє виправдовувати, визнавати правомірною чи заперечувати збройну агресію Росії проти України. Зокрема, її не можна представляти як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт, громадянську війну та заперечувати тимчасову окупацію частини території України.

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