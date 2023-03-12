Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини

За добу зафіксовано 18 "прильотів" із мінометів.

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У неділю, 12 березня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.

Зазначається, що протягом дня окупанти обстрілювали територію Білопільської громади. За добу зафіксовано 18 "прильотів" із мінометів.

Обійшлося без наслідків.

"Наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - зазначили в ОВА.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли дві громади Сумщини.

10 березня росіяни обстріляли Шалигинську, Білопільську, Есманську, Миропільську, Новослобідську, Краснопільську та Хотінську громади Сумської області.