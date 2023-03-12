Президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеозв’язку з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції, які вирушили на станцію "Академік Вернадський" у березні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

В ОП зазначили, що сьогодні - 160-та річниця з дня народження першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на честь якого названо українську антарктичну станцію.

Зеленський наголосив, що йому надзвичайно приємно бачити українських науковців і дослідників, які так далеко від України роблять важливу справу для своєї держави.

"Я хотів би подякувати вам за те, що попри війну ми не зупиняємо наших кроків щодо розвитку незалежної української науки. Сьогодні в нас визначна дата, і важливо, що ми маємо змогу за вами поспілкуватися", – сказав він.

Фото: Офіс президента

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції подякували президенту за те, що держава дає їм змогу продовжувати займатися наукою. Зокрема, керівник експедиції Юрій Отруба відзначив важливість придбання науково-дослідного криголама "Ноосфера".

Полярники також здійснюють технічну модернізацію станції, на що було виділено відповідне бюджетне фінансування.

Фото: Офіс президента

Президентові також розповіли про дослідження впливу Арктики та Антарктики на клімат планети, участь у міжнародному проекті «Рік полярних передбачень», запуски кліматичних зондів в атмосферу на відстань понад 10 кілометрів, які забезпечують надважливі дані для моделювання прогнозу погоди, продовження спостережень за озоновим шаром, роботу магнітної обсерваторії.

Керівник експедиції зазначив, що полярники намагаються навіть на відстані робити свій внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проєктів із Росією.

Сьогодні було відправлено чергове відповідне звернення всім полярним станціям.

Фото: Офіс президента

Також було проведено антарктичні аукціони, де продавалися вироби полярників, шеврони тощо з метою збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а також благодійні екскурсії станцією. Окремим проєктом на підтримку ЗСУ стала акція "Листівка незламності", у межах якої комплект фотографій з Антарктиди розсилають за внесок на потреби ЗСУ.

Українські полярники також організували перший мистецько-освітній проєкт в Антарктиді – арт-інсталяцію "Дім. Спогади". Вона відтворює обриси українського будинку навколо паливного бака, що нагадує полярникам про їхній дім. Для туристів це можливість познайомитися з Україною через рідний для українців візуальний образ. Цього року навколо будинку розмістили щити з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи фрагмента вишиванки.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що цього року на станції зимувало 14 осіб. Водночас 14 полярників воюють у лавах ЗСУ, більшість – на передовій.

Нагадаємо, раніше полярники передали ЗСУ антидронову рушницю "Тризуб".