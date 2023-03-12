Росіяни під час атаки 9 березня шукали в Україні комплекси Patriot, - Гуменюк

Були заяви закордонних посадовців, що такий комплекс вже доставлено.

Російські війська під час масованої атаки 9 березня шукали в Україні комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО", - наголосила речниця.

Вона зазначила, що окупанти спочатку атакували Україну дронами-камікадзе, а потім - здійснили удари різними типами ракет.

"Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що 7 березня у Повітряних силах Збройних сил України не підтвердили інформацію про прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.

Раніше повідомлялося, що українські військові швидко опановують управління комплексами Patriot на навчаннях у Німеччині.