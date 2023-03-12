Україна навряд чи отримає західні винищувачі найближчим часом, – Дмитро Кулеба

Однак необхідно вже зараз починати навчання для українських пілотів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна навряд чи зможе отримати винищувачі для боротьби проти російської агресії найближчим часом.

"Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, оскільки це дуже складне завдання з логістики та технічної точки зору", – повідомив міністр в інтерв’ю Bild.

Тому Україна вже зараз пропонує почати навчання для українських пілотів на західних літаках. Коли буде ухвалене рішення про надання винищувачів, не потрібно буде витрачати час на їх підготовку.

Нагадаємо, голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що Варшава готова передати Україні невелику кількість своїх літаків МіГ-29.