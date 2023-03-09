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Польща готова передати Україні невелику кількість літаків МіГ-29

Ймовірно Польща передасть літаки у широкій міжнародній коаліції.

Польща готова передати Україні невелику кількість літаків МіГ-29
Фото: defence-ua.com

Голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що Варшава готова передати Україні невелику кількість своїх літаків МіГ-29.

Про це повідомляє Радіо Plus.

“Якщо йдеться про передачу Польщею літаків, то це не буде якась значна кількість. Без сумніву, це не буде кількість, яка дорівнюватиме кількості танків (які Польща надала Україні – ред.)” , – повідомив Шрот.

За його словами, Польща надасть літаки у широкій міжнародній коаліції, “щоб Україна могла відчути цю підтримку”.

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Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні. На цьому тижні Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2

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