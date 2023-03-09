В українській розвідці розповіли про ефективність “народного супутника” фонду Притули

Розвідка почала використовувати цей супутник з 24 вересня 2022 року.

Космічний апарат “ICEYE”, придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

“Воєнна розвідка України почала використовувати “народний супутник” з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу. За 5 місяців використання “ICEYE” співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК “Іскандер”;

36 ЗРК “С300”;

12 ЗРК “Панцирь С1”;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям “ICEYE” значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.

Співробітники воєнної розвідки України висловили подяку всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Нагадаємо, нещодавно Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани.

Раніше за зібрані Притулою і Стерненком "на помсту" 352 млн гривень придбали 142 безпілотники. Залишок від придбаного спрямували на купівлю комплексу БпЛА "Валькірія".