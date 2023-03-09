Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
ГоловнаСуспільствоВійна

В українській розвідці розповіли про ефективність “народного супутника” фонду Притули

Розвідка почала використовувати цей супутник з 24 вересня 2022 року.

В українській розвідці розповіли про ефективність “народного супутника” фонду Притули
Фото: ГУР

Космічний апарат “ICEYE”, придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

“Воєнна розвідка України почала використовувати “народний супутник” з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу. За 5 місяців використання “ICEYE” співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

  • 45 літаків;
  • 27 гелікоптерів;
  • 6 ОТРК “Іскандер”;
  • 36 ЗРК “С300”;
  • 12 ЗРК “Панцирь С1”;
  • 11 радіолокаційних станцій;
  • 10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям “ICEYE” значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.

Співробітники воєнної розвідки України висловили подяку всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули. 

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Нагадаємо, нещодавно Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани.

Раніше за зібрані Притулою і Стерненком "на помсту" 352 млн гривень придбали 142 безпілотники. Залишок від придбаного спрямували на купівлю комплексу БпЛА "Валькірія".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , , , ,
Читайте також