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Ворог готує нову хвилю мобілізації на Донбасі, - Центр національного спротиву

Ядром майбутньої хвилі мобілізації мають стати юнаки 2006 року народження.

Ворог готує нову хвилю мобілізації на Донбасі, - Центр національного спротиву
Окупанти
Фото: ЕРА/UPG

Весною окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації у тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації. 

Зазначається, що на сайті центру національного спротиву є інструкція про те, що робити українцям, які отримали російську повістку на тимчасово окупованих територіях. 

Мобілізації підлягають громадяни РФ, тобто власники паспортів ворога, тому у Центрі закликають ігнорувати паспортизацію РФ.

Як відомо, у Росії планують мобілізувати депортованих українців разом з мігрантами, аби зменшити напругу серед росіян через мобілізацію.

Нагадаємо, нещодавно представник східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Бахмут впаде найближчими днями, зауваживши, що в Альянсі не до кінця розуміють ситуацію в місті і логіку війни, яка сьогодні триває

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