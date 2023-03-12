Минулої доби росіяни вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Донецькому напрямку загинула людина у Тоненькому Очеретинської громади. Зафіксовано також обстріли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської громади. Учора росіяни вісім разів обстріляли Курахове. У місті пошкоджені понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей. Без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку стало відомо про ще 16 будинків, пошкоджених у Бахмуті – точний підрахунок руйнувань і жертв ускладнений постійними обстрілами.

“У Костянтинівці загинув один цивільний, поранено двох. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири будинки, дві крамниці, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Ще одна людина поранена у Миколаївці. Під постійними обстрілами околиці Соледарської громади”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку близько півночі росіяни завдали ракетного удару з систем С-300 по Лиману. Постраждалих немає, інформація щодо руйнувань встановлюється. У Сіверську пошкоджено приватні будинки на двох вулицях.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Збройні сили відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.