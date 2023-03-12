Минулої доби росіяни вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, на Донецькому напрямку загинула людина у Тоненькому Очеретинської громади. Зафіксовано також обстріли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської громади. Учора росіяни вісім разів обстріляли Курахове. У місті пошкоджені понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей. Без жертв.
На Горлівському напрямку стало відомо про ще 16 будинків, пошкоджених у Бахмуті – точний підрахунок руйнувань і жертв ускладнений постійними обстрілами.
“У Костянтинівці загинув один цивільний, поранено двох. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири будинки, дві крамниці, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Ще одна людина поранена у Миколаївці. Під постійними обстрілами околиці Соледарської громади”, – йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку близько півночі росіяни завдали ракетного удару з систем С-300 по Лиману. Постраждалих немає, інформація щодо руйнувань встановлюється. У Сіверську пошкоджено приватні будинки на двох вулицях.
Нагадаємо, основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Збройні сили відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.