​Учора окупанти вбили двох людей на Донеччині – у Костянтинівці та Тоненькому

За минулу добу російські військові вбили двох жителів Донецької області, ще чотири людини отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 11 березня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Костянтинівці та Тоненькому. Ще чотири людини в області дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.