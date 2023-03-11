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Якби ЗСУ не боронили Бахмут, можна тільки уявити, де б сьогодні були терористи, – Данілов

Оборона міста триває 10 місяців.

Якби ЗСУ не боронили Бахмут, можна тільки уявити, де б сьогодні були терористи, – Данілов
Фото: РНБО

Оборона Бахмута триває 10 місяців поспіль. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону.

“Якби ЗСУ не боронили Бахмут, можна тільки уявити, де б сьогодні були терористи. Його оборона має величезне значення для нашої країни та армії в найближчому майбутньому”, – сказав він.

Данілов додав, що так само “як фашисти програли під Сталінградом, так і росіяни програють під Бахмутом”. 

Він також підтвердив, що через втрати під Бахмутом безславна історія ПВК “Вагнер” добігає кінця.

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Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що за останні чотири дні сили росіян захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Лінія фронту відтепер проходить у центрі міста, по річці Бахмутка.

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь завширшки 200-800 м між будівлями.

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