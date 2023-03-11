Якби ЗСУ не боронили Бахмут, можна тільки уявити, де б сьогодні були терористи, – Данілов

Оборона Бахмута триває 10 місяців поспіль. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону.

“Якби ЗСУ не боронили Бахмут, можна тільки уявити, де б сьогодні були терористи. Його оборона має величезне значення для нашої країни та армії в найближчому майбутньому”, – сказав він.

Данілов додав, що так само “як фашисти програли під Сталінградом, так і росіяни програють під Бахмутом”.

Він також підтвердив, що через втрати під Бахмутом безславна історія ПВК “Вагнер” добігає кінця.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що за останні чотири дні сили росіян захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Лінія фронту відтепер проходить у центрі міста, по річці Бахмутка.

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь завширшки 200-800 м між будівлями.