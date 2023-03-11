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Окупанти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, – Федоров

Звуки вибухів, які сьогодні чули мелітопольці – це запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки.

Окупанти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, – Федоров
Фото: Вікі

Окупанти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони.

Про це повідомив міський голова міста Іван Федеров.

За уточненою інформацію, звуки вибухів, які сьогодні чули мелітопольці – це запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.

“Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали понад 10 гучних вибухів.

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