Окупанти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, – Федоров

Окупанти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони.
Про це повідомив міський голова міста Іван Федеров.
За уточненою інформацію, звуки вибухів, які сьогодні чули мелітопольці – це запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.
“Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали понад 10 гучних вибухів.