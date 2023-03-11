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Під час 15 атак проти нашої інфраструктури росіяни випустили 821 ракету, – Резніков

Йдеться про крилаті та балістичні ракети.

Під час 15 атак проти нашої інфраструктури росіяни випустили 821 ракету, – Резніков
Фото: Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення в ході 15 масованих атак проти енергетичної інфраструктури російські війська випустили по Україні 821 ракету.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом у Києві, передає пресслужба відомства.

«Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів», - заявив Резніков.

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Нагадаємо, що командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що війська готові у найкоротші терміни направити бійців зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію.

Норвегія та США нададуть Україні ще дві бойові установки ППО NASAMS. 

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