У Києві скасували стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Стабілізаційні відключення у Києві скасовані.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба ДТЕК.

"Укренерго" скасував обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці. Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому жителів Києва закликали слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо, зранку 11 березня у деяких районах Києва застосували стабілізаційні відключення світла, без опалення лишаються 8% киян.

Із 9 березня запровадили графіки погодинних відключень електроенергії на Житомирщині.