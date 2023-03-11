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У Києві відновили стабілізаційні відключення світла

Водопостачання працює в штатному режимі.

У Києві відновили стабілізаційні відключення світла
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення світла, без опалення лишаються 8% киян.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та компанія ДТЕК.

У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Станом на 11 березня у Києві без опалення перебувають 8% споживачів. 

«Водопостачання працює в штатному режимі. Теплопостачання – повертаємо тепло в оселі киян так швидко, наскільки можемо. Зараз без теплопостачання 8% споживачів. Вже сьогодні плануємо завершити аварійно-ремонтні роботи», – зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, що за даними компанії Укренерго, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня. 

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