Головне за ніч. Субота, 11 березня

Ніч і суботній ранок у більшості областей минули спокійніше, ніж попередні.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на цих напрямках понад 100 атак.

Ворог завдав 29 авіаційних та 4 ракетних ударів по Донецькій області. Також окупанти здійнили 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни, пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Сили оборони за минулу добу, 10 березня, ліквідували більше тисячі російських окупантів, десять танків і двадцять бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали близько 158000.

Про інші втрати противника – в новині.

На Херсонщині від ворожих обстрілів за минулу добу, 10 березня, загинули три людини. П'ятеро людей отримали поранення.

“За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки”, - йдеться в повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

На Донеччині минулої доби росіяни вбили двох мирних мешканців села Красногорівка. 14 людей в області дістали поранення.

Україна успішно виконує свої зобов’язання згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Ми вже майже на 80% виконали зобов’язання за Угодою про асоціацію. Ми проходимо зараз оцінку відповідності нашого законодавства європейським стандартам, щоб, коли будуть розпочаті перемовини, ми не зволікали та вже були готові провести перемовини, їх завершити та приєднатися до ЄС", - зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що парламент допомагає урядовій команді, ухвалюючи необхідні закони.

Стефанішина уточнила, що ті 20%, які ще залишилося виконати - це певні "олдскульні зобов’язання". Справа в тому, що переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за часів іншої правової реальності.

Євросоюз може розпочати спільне морське патрулювання та проведення військово-морських навчань для протидії діяльності розвідувальних кораблів РФ та захисту морської інфраструктури.

"Після того, що сталося з "Північним потоком", (Євросоюз потребує, – ред.) посилення моніторингу та захисту морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс.

За даними видання, оновлена морська стратегія, яка має бути оприлюднена сьогодні, міститиме комплексний план дій, що пропонує проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках ЄС та посилення військового спостереження та берегової охорони.

За даними голландської розвідки, останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критично важливій інфраструктурі в голландській частині Північного моря.

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