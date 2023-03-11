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Україна виконала майже 80% зобов’язань за угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина

Ті 20%, які ще залишилося виконати - це певні "олдскульні зобов’язання".

Україна виконала майже 80% зобов’язань за угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина
Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Україна успішно виконує свої зобов’язання згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Ми вже майже на 80% виконали зобов’язання за Угодою про асоціацію. Ми проходимо зараз оцінку відповідності нашого законодавства європейським стандартам, щоб коли будуть розпочаті перемовини, ми не зволікали та вже були готові провести перемовини, їх завершити та приєднатися до ЄС", - зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що парламент допомагає урядовій команді, ухвалюючи необхідні закони.

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Стефанішина уточнила, що ті 20%, які ще залишилося виконати - це певні "олдскульні зобов’язання". Справа в тому, що переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за часів іншої правової реальності.

“Це зобов’язання, які ми, звичайно, будемо виконувати, де це можливо, але це вже, скажімо, певна стара сторінка наших відносин. Сьогодні ми вже проходимо оцінку в ЄС як країна, яка стане частиною Європейського Союзу, а не країна, з якою будуть партнерські відносини”, - зазначила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, до 30 червня українські міністерства та центрі органи виконавчої влади мають провести самоаудит українського законодавства на відповідність європейським стандартам.

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