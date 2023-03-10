Японія скликала міністерську зустріч G7+ після атаки Росії на енергосистему України 9 березня

"Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші скликав міністерську зустріч Групи семи плюс після учорашнього масованого ракетного удару РФ по енергосистемі нашої держави.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Засідання провели під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби, допоможе підготуватися до наступного зимового сезону та інвестуватиме в довгострокову енергетичну модернізацію України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131.

Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині. У ДТЕК заявили, що постраждали їхні три теплоелектростанції.