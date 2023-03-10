“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Навіщо влада Грузії крокує в бік Росії
Навіщо влада Грузії крокує в бік Росії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
ГоловнаПолітика

Японія скликала міністерську зустріч G7+ після атаки Росії на енергосистему України 9 березня

"Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Японія скликала міністерську зустріч G7+ після атаки Росії на енергосистему України 9 березня
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші
Фото: Nippon

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші скликав міністерську зустріч Групи семи плюс після учорашнього масованого ракетного удару РФ по енергосистемі нашої держави.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Засідання провели під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена. 

"Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби, допоможе підготуватися до наступного зимового сезону та інвестуватиме в довгострокову енергетичну модернізацію України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. 

Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині. У ДТЕК заявили, що постраждали їхні три теплоелектростанції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також