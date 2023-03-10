Японія скликала міністерську зустріч G7+ після атаки Росії на енергосистему України 9 березня

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші скликав міністерську зустріч Групи семи плюс після учорашнього масованого ракетного удару РФ по енергосистемі нашої держави.
Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Засідання провели під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби, допоможе підготуватися до наступного зимового сезону та інвестуватиме в довгострокову енергетичну модернізацію України", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, у ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131.
Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині. У ДТЕК заявили, що постраждали їхні три теплоелектростанції.