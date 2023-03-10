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Британія та Франція планують разом створити високоточну ударну зброю для боротьби проти російської агресії

Крім того, два лідери також збираються домовитися про більш тісну співпрацю з підготовки українських морських піхотинців та постачання зброї Києву.

Британія та Франція планують разом створити високоточну ударну зброю для боротьби проти російської агресії
Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, 10 березня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон планують сьогодні, 10 березня, підписати угоду про співпрацю двох країн у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє Sky News. 

Окрім угоди щодо зброї, два лідери також збираються домовитися про більш тісну співпрацю з підготовки українських морських піхотинців та постачання зброї Києву під час британсько-французького саміту в Парижі.

Зазначається, що Сунак та Макрон визнають Росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці.

Очікується, що під час обговорень прем’єр-міністр і президент дадуть добро на посилення військової координації Великої Британії та Франції, включно з домовленістю про спільну розробку “високоточної ударної зброї наступного покоління”.

Союзники сподіваються, що проєкт створить такий потенціал дальньої дії, який необхідний НАТО для “захисту від зростаючої загрози з боку Росії”.

Дві сторони також вживатимуть заходів, щоб підтримати Україну у її боротьбі з військами РФ, домовившись про постачання зброї Києву та співпрацюючи з підготовки українських морських піхотинців.

Нагадаємо, нещодавно телеканал CNN повідомив, що війна в Україні ніяк не вплинула на тісні зв’язки Китаю та Росії в оборонному секторі. Ці тісні зв’язки можуть бути використані, якщо Пекін вирішить надати Кремлю летальне озброєння для війни в Україні.

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