Посли G7 пообіцяли стежити, щоб не було політичного втручання у роботу НАБУ

Вони також привітали Семена Кривоноса з обранням на посаду голови Бюро.

Посли G7 пообіцяли стежити, щоб не було політичного втручання у роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це посли G7 повідомили в Twitter.

“Посли G7 вітають Семена Кривоноса з призначенням на посаду нового директора НАБУ. Ми уважно стежитимемо за роботою бюро, яка повинна бути вільною від будь-яких політичних та інших втручань, враховуючи життєво важливу роль, яку вона відіграє в боротьбі з корупцією”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня уряд призначив Кривоноса директором НАБУ. Кривонос очолював до цього Державну інспекцію архітектури та містобудування.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив Кривоносу призначити на керівні посади у НАБУ двох інших фіналістів конкурсу.