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Шмигаль радить Кривоносу призначити на керівні посади у НАБУ двох інших фіналістів конкурсу

6 березня Кривоноса призначили керівником НАБУ.

Шмигаль радить Кривоносу призначити на керівні посади у НАБУ двох інших фіналістів конкурсу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль рекомендував директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу розглянути можливість призначення Сергія Гупяка й Романа Осипчука на керівні посади в НАБУ.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вважаю всіх трьох кандидатів професійно підготовленими особами для роботи на керівних посадах у НАБУ", - сказав Шмигаль.

У зв'язку з цим прем'єр запропонував новопризначеному керівникові НАБУ Кривоносу розглянути можливість призначити двох інших кандидатів, а саме працівника управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області Сергія Гупяка та керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Романа Осипчука на керівні посади в бюро.

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Як повідомлялося, 6 березня Кабмін призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса на посаду директора НАБУ.

4 березня Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ визначила трьох відібраних кандидатів - ними стали Роман Осипчук, Семен Кривонос і Сергій Гупяк.

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