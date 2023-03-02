ВАКС засудив міського голову Полтави за розтрату понад півмільйона гривень

Колегія суддів ВАКС 2 березня затвердила угоду про визнання винуватості, яку уклали міський голова Полтави та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомили в САП, Олександра Мамая засудили за організацію розтрати понад півмільйона гривень.

"Так, міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу 2 осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення", - розповіли в прокуратурі.

Щоб люди отримували зарплату, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості. В результаті це призвело до завдання місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків.

Оскільки Мамай відшкодував ці кошти і повністю визнав свою провину та кається у скоєному, суд призначив йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. А на підставі ст. 75 КК України ВАКС звільнив міського голову від покарання з іспитовим строком один рік. Також очільник Полтави має перерахувати у Фонд United 24 на "Армія дронів" 2 млн грн. Інші обвинувачені у справі (йдеться про двох виконавців та двох пособників у розтраті коштів) також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Їм призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. Нагадаємо, наприкінці грудні 2022 року Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів в умовах воєнного стану.

Згодом Київський райсуд Полтави не дав згоду на взяття міського голову під варту.