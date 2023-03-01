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Українське законодавство перевірять на відповідність євростандартам

Самоудит міністерства та виконавча влада мають провести до 30 червня.

Українське законодавство перевірять на відповідність євростандартам
Фото: Відкриті джерела

До 30 червня українські міністерства та центрі органи виконавчої влади мають провести самоаудит українського законодавства на відповідність європейським стандартам.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Він підкреслив, що Україна має амбіцію цьогоріч відкрити переговори про членство, а за два роки бути готовою до вступу в Євросоюз.

“Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам”, – зазначив очільник Уряду.

До 30 серпня відомства мають подати уряду відповідні звіти. За словами Шмигаля, у них обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС. 

Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Нагадаємо, президентка Європейської комісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу. Водночас вона позитивно оцінила якість реформ. 

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