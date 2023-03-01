Українське законодавство перевірять на відповідність євростандартам

Самоудит міністерства та виконавча влада мають провести до 30 червня.

До 30 червня українські міністерства та центрі органи виконавчої влади мають провести самоаудит українського законодавства на відповідність європейським стандартам.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Він підкреслив, що Україна має амбіцію цьогоріч відкрити переговори про членство, а за два роки бути готовою до вступу в Євросоюз.

“Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам”, – зазначив очільник Уряду.

До 30 серпня відомства мають подати уряду відповідні звіти. За словами Шмигаля, у них обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.

Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, президентка Європейської комісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу. Водночас вона позитивно оцінила якість реформ.