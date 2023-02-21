Ексглаву ДП "СЕТАМ" взяли під варту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього генерального директора ДП "СЕТАМ" Віктора Вишньова.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Вишньов також може внести заставу в розмірі 13 420 000 грн. "Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться в повідомлені прокуратури. У САП додали, що апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення.

За версією слідства гендиректор забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

Нагадаємо, 9 лютого слідча суддя ВАКС обрала запобіжний захід ексглаві ДП "СЕТАМ" у вигляді застави в розмірі 13 400 000 грн.

Торік Антикорсуд відправив під варту одного керівників АРМА за корупцію при торгівлі арештованим майном. За даними слідства, посадовці АРМА змовившись із представниками держпідприємства "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик держпідприємства майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління АРМА.