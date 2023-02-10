Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн

В кінці 2022 року йому повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн при проведенні електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створенні необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

У четвер, 9 лютого, слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрала запобіжний захід колишньому генеральному директору ДП «Сетам» Віктору Вишньову у вигляді застави в розмірі 13 400 000 грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Крім того, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Прокурор не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Зазначається, що 29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн колишньому генеральному директору державного підприємства.

Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, гендиректор ДП забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

За інформацією ЗМІ, мова йде про ексгендиректора ДП "Сетам" Віктора Вишньова.

Як відомо, у січні НАБУ оголосило у розшук Андрія Довбенка, якого слідство вважає організатором схеми. У грудні минулого року про підозру повідомили учаснику організованої ним групи – ексдиректору "СЕТАМ" Віктору Вишньову.

Ще двом учасникам ОЗГ – голові АРМА у 2016-2019 роках Антону Янчуку та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА у 2018-2020 роках – повідомили про підозру у махінаціях з арештованим майном АРМА раніше.