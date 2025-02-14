Цю машину використовує реактивна артилерійська батарея (РЕАБАТР) 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ . Командира батареї, офіцера з позивним Маяк дуже люблять і поважають його бійці.

Бойова машина БМ-21 "Град" – це реактивна система залпового вогню, яка здатна накривати цілі потужним вогневим шквалом на відстані до 20 км. В одному залпі ця установка випускає 40 реактивних снарядів, створюючи справжній вогняний шторм для ворога. Її основне завдання – знищення тилових укріплень, скупчення техніки, живої сили противника та важливих військових об’єктів.

Фото: Оксана Чорна

Командир РЕАБАТР – це ключова ланка між керівництвом і особовим складом, людина, яка ухвалює швидкі та виважені рішення в бойових умовах. Від його професіоналізму, тактичного мислення та злагодженості дій залежить точність вогневого ураження, ефективність виконання бойових завдань та збереження життів підлеглих. Це офіцер, який не лише керує, а й надихає, веде за собою і робить все, щоб ворог відчув справжню міць української артилерії.

Фото: Оксана Чорна

Перше, про що піклується командир після приведення підрозділу в постійну бойову готовність, – це звичайний побут. Він також має значення і є важливим аспектом перебування бійців на фронті. Артилеристи РЕАБАТР під керівництвом командира облаштували собі глибокий бліндаж, укріплений за всіма правилами. Він не лише захищає від обстрілів та негоди, а й слугує тимчасовим, але справжнім домом для захисників.

Фото: Оксана Чорна

Усередині панує порядок і затишок. Ліжка вкриті теплими спальниками, є буржуйка, щоб зігрітися в холодну пору року, а система вентиляції забезпечує свіже повітря навіть у морозні дні. Тут кожна деталь продумана, щоб максимально наблизити побут до умов, які дозволяють воїнам почуватися хоч трохи комфортніше.

В таких умовах є і кухня, обладнана плитою та газовим балоном, де можна підігріти або приготувати їжу. Загалом із харчуванням у бригаді все добре – бійці не голодують і забезпечені всім необхідним у широкому асортименті.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Усередині бліндажу хлопці обідають в атмосфері, що нагадує домашню. Хіба що на стінах немає шпалер і ліпнини, зате тут тепло, комфортно й затишно, навіть попри те, що навколо — фронт. Такі спокійні посиденьки за столом на війні трапляються нечасто, тож, коли з’являється можливість, бійці одразу нею користуються. А в теплі й у зручних умовах навіть обід здається смачнішим.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Але кожної мити хлопці не забувають про те, що вони на війні і що головними задачами є бойові. Так вважає і командир взводу реактивної артилерійської батареї з позивним Богун.

Фото: Оксана Чорна

Богуну, а також усьому особовому складу, допомагає головний сержант реактивної артилерійської батареї з позивним Палич. У багатьох підрозділах є свій «Палич» — той, хто завжди опікується рівнем бойової підготовки військових та їхніми спеціальними знаннями. Артилерист — це складна спеціальність, тому бійці повинні бути добре підготовлені до злагодженої бойової роботи.

Фото: Оксана Чорна

Водій бойової машини також вважається артилеристом, адже є однією з важливих ланок у розрахунку батареї. Його завдання — швидко зайняти позицію, а після відпрацювання оперативно її покинути, щоб не бути виявленим ворогом. Найголовніше — під час залпів він залишається в машині й за командою командира здійснює пуски з установки.

Фото: Оксана Чорна

Ще одна важлива деталь у справі реактивної артилерії — це боєкомплект (БК). Снаряди, які по суті є ракетами, потрібно вчасно та безперешкодно підвозити зі складу до місця заряджання машини. Для одного повного залпу необхідно аж 40 таких ракет. Цим займається командир відділення підвозу боєприпасів із позивним Кльовий.

Фото: Оксана Чорна

Коли відома поставлена задача і місце, з якого треба зробити старт ракет, розрахунок бойової машини туди направляється і робить необхідні приготування.

Фото: Оксана Чорна

У цей час на командно-спостережному пункті РЕАБАТР триває бойова робота: командир разом з оператором оцінюють обстановку, що відображається на екранах. Відповідно до цілевказівок командування визначаються основні параметри для прицілювання, які обчислюються за методиками, відомими лише артилеристам. Цим навичкам їх ретельно навчають. Важливість моменту полягає в тому, що всі ці розрахунки оператор бойової машини використає для точного ураження противника.

Фото: Оксана Чорна

Коли БМ-21 «Град» повністю заряджена і стоїть на вибраній позиції, навідник робить всі потрібні налаштування прицілу, відповідно до отриманого завдання від командира. Недалеко чергує відділення протиповітряної оборони, яке контролює небо і стоїть на стражі від повітряних небезпек, зокрема ударних БПлА типу «Ланцет», які полюють цілодобово за артилеристами.

Фото: Оксана Чорна

Для навідника головне не схибити і точно ввести всі дані, які надає командир, витримуючи всі інструкції. Це цікава і водночас відповідальна та складна робота.

Фото: Оксана Чорна

Реактивна артилерійська установка БМ-21 «ГРАД» напоготові, командир бойової машини чекає команди зробити пуск. За декілька секунд відбудеться залп, в повітрі напружене очікування потужного яскравого видовища, результатом якого буде знищення особового складу, техніки та укріплень ворога.

Фото: Оксана Чорна Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Після команди «Вогонь!» можна побачити дуже цікаву мить, коли двигун ракети почав працювати. Зайнявся потужний потік реактивного палива, а ракета, знаходячись ще в стволі, вже показала на півметра свій ніс. Набравши потужної енергії, вона готова вирватися на вільний простір і летіти до призначеної цілі. При цьому «Гради» звучать дуже голосно, особливо коли знаходишся поруч із ними.

Фото: Оксана Чорна Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Фото: Оксана Чорна Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Ракета виходить зі ствола БМ-21 «Град» і починає набирати швидкість, щоб разом з іншими зарядами впасти на голови окупантів. Реактивна артилерія 23-ї окремої механізованої бригади невпинно нищить ворога, який загрожує нашим військам і нашому народу. Кожен залп «ГРАДа» – це відплата за зруйновані міста, скалічені долі та загиблих українців. Ніщо не залишиться безкарним! Слава Україні!