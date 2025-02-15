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Росіяни вбили та поранили 11 жителів Херсонської області

Через обстріли РФ зафіксовані руйнування соціальної інфраструктури.

Росіяни вбили та поранили 11 жителів Херсонської області
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська облпрокуратура

За минулу добу російська армія атакувала 34 населені пункти області і Херсон. Унаслідок обстрілів загинула людина, ще 10 — поранені.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зимівник, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Львове, Микільське, Монастирське, Надеждівка, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Томарине, Червоний Маяк, Золота Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчі споруди, складські приміщення, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 — дістали поранення.

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