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У Херсоні російський дрон атакував автівку, загинули двоє людей

Травми, несумісні з життям, дістали 58-річна жінка та 62-річний водій "швидкої", який їхав у справах. 

У Херсоні російський дрон атакував автівку, загинули двоє людей
Фото: З відкритих джерел

Російські війська дроном атакували цивільне авто в Херсоні. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16:30 російські війська атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей – 58-річна жінка та 62-річний водій «швидкої», який їхав у справах", – написав він у Telegram.

Росія регулярно атакує деокуповану частину Херсонщини дронами, скидаючи боєприпаси з безпілотників на людей. 

За даними місії ООН, у січні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 139 цивільних – 38 людей загинули внаслідок атак з використанням безпілотників, які скидали вибухівку на приватні автівки або громадський транспорт.

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