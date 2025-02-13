Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно планувати маршрути.

На 76 км автодороги М-05 "Київ - Одеса", поблизу села Глушки, відбулося зіткнення трьох вантажних автомобілів.

Про це повідомила Патрульна поліція Білої Церкви.

Зазначається, що через ДТП перекрито три смуги руху в напрямку міста Одеса.

"Рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху. Патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно планувати свої маршрути.