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На трасі "Київ - Одеса" зіткнулися три вантажівки, перекрито три смуги руху

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно планувати маршрути. 

На трасі "Київ - Одеса" зіткнулися три вантажівки, перекрито три смуги руху
ДТП
Фото: Нацполіція

На 76 км автодороги М-05 "Київ - Одеса", поблизу села Глушки, відбулося зіткнення трьох вантажних автомобілів.

Про це повідомила Патрульна поліція Білої Церкви. 

Зазначається, що через ДТП перекрито три смуги руху в напрямку міста Одеса. 

"Рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху. Патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно планувати свої маршрути. 

ДТП
Фото: Нацполіція
ДТП

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