Військова частина, на якій вибухнули “Валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси “Валдай”, повідомляє ГУР.

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси “Валдай”, призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу – перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора.

Військова частина, на якій вибухнули “Валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.