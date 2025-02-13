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ГУР заявило, що під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси “Валдай”

Військова частина, на якій вибухнули “Валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

ГУР заявило, що під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси “Валдай”
Фото: скрін

Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси “Валдай”, повідомляє ГУР.

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси “Валдай”, призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу – перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора.

Військова частина, на якій вибухнули “Валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

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