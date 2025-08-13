Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Навколо резиденції Путіна на Валдаї встановили 12 позицій ППО із системами "Панцир-С1"

При цьому у Москві та Московській області виявили лише 60 позицій ППО.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Навколо резиденції російського президента Владіміра Путіна на Валдаї встановили 12 позицій протиповітряної оборони, переважно із системами "Панцир-С1" на вежах. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на нові супутникові знімки "Яндекса" та фотографії сервісу «Яндекс.Дзеркала».

При цьому у Москві та Московській області, населення яких - понад 20 мільйонів осіб, журналісти виявили лише 60 позицій ППО.

Рік тому журналісти повідомляли, що на острові Рябіновий, за 3,7 км від резиденції Путіна на Валдаї, встановили систему ППО "Панцир-С1". Ця система також була на вежі.

У січні 2023 року комплекс "Панцир-С1" установили в селі Ящерове в Новгородській області, це за 6 км від валдайської резиденції Путіна. Видання посилалося на фотографію, яку надіслав місцевий житель, а також на слова місцевих жителів.
