Фіала: у 2025 році в межах чеської ініціативи Україні передали мільйон боєприпасів

Упродовж 2025 року в межах чеської ініціативи Україні передали мільйон великокаліберних боєприпасів.
Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
"Можу повідомити, що станом на сьогодні, через Чеську ініціативу з постачання боєприпасів, ми вже передали Україні один мільйон боєприпасів великого калібру цього року", – йдеться у його дописі.
Він також відзначив, що вперше Коаліцію охочих відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Я задоволений, що в межах Коаліції охочих ми маємо чіткий консенсус щодо подальших кроків", – написав Фіала і додав, що цінує постійну координацію з президентом Штатів Дональдом Трампом напередодні п’ятничної зустрічі на Алясці.
- Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року. Тоді йшлося про 1,5 млн снарядів.
- Цьогоріч Чехія планує передати Україні ще більше боєприпасів у рамках своєї ініціативи і продовжити її у 2026 році.
- Цю ініціативу реалізують із квітня 2024 року. Вона передбачає закупівлю снарядів та постачання їх в Україну.