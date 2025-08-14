Фіала: у 2025 році в межах чеської ініціативи Україні передали мільйон боєприпасів

Упродовж 2025 року в межах чеської ініціативи Україні передали мільйон великокаліберних боєприпасів.

Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Можу повідомити, що станом на сьогодні, через Чеську ініціативу з постачання боєприпасів, ми вже передали Україні один мільйон боєприпасів великого калібру цього року", – йдеться у його дописі.

Він також відзначив, що вперше Коаліцію охочих відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Я задоволений, що в межах Коаліції охочих ми маємо чіткий консенсус щодо подальших кроків", – написав Фіала і додав, що цінує постійну координацію з президентом Штатів Дональдом Трампом напередодні п’ятничної зустрічі на Алясці.