Трамп: журналістам слід дозволити в'їзд до Гази

Президент США Дональд Трамп прокоментував недопуск журналістів до Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters.

"Я хотів би, щоб це сталося. Звичайно. Я б чудово погодився, якби журналісти поїхали. І це дуже небезпечна ситуація, як ви знаєте, якщо ви журналіст, але я б хотів це побачити”, - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Так Трамп прокоментував питання щодо допуску журналістів, аби ті спостерігали за гуманітарними зусиллями.

Зазначається, що Ізраїль не дозволяв іноземним репортерам в'їжджати до Гази з початку війни у жовтні 2023 року. Виключенням були випадки, коли вони перебувають під ізраїльським військовим ескортом.