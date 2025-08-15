Через програш у суді експрезидент Румунії Йоханніс зобов'язаний сплатити один мільйон євро

Суд стягнув 300 000 тисяч євро, які родина президента отримала як прибуток від оренди за 17 років, Йоханніс також повинен буде сплатити штрафи та відсотки.

Національне агентство фіскальної адміністрації Румунії (ANAF) зобов'язало колишнього президента Клауса Йоханніса сплатити один мільйон євро. Це є наслідком програного судового позову щодо права власності на будинки у місті Сібіу.

Як пишуть румунське відділення "Радіо свобода" та Digi24, Йоханніс отримав повідомлення від Національного агентства фіскальної адміністрації про зобов’язання сплати.

Хоча суд стягнув 300 000 тисяч євро, які родина президента отримала як прибуток від оренди за 17 років, Йоханніс також повинен буде сплатити штрафи та відсотки, які сягнули одного мільйона євро.

У вересні 2024 року родина президента Клауса Йоханніса остаточно програла в суді справу про право власності на два об'єкти нерухомості в Сібіу на користь румунської держави.

Рішення Верховного Суду від вересня 2024 року стосується спору 2016 року щодо спадкування будівлі в Сібіу за адресою вулиця Магеру, 35.

Цей спір заблокував повернення державою ще однієї нерухомості в Сібіу, яку родина Йоханнісів втратила в суді в листопаді 2015 року – комерційного приміщення за адресою вулиця Ніколае Белческу, 29. Це приміщення належало президентській родині з 1999 по 2016 рік і здавалося в оренду Райффайзен Банку. Це принесло йому понад 260 000 євро доходу. На кошти, отримані від оренди, президент придбав ще три будинки, з яких він також отримує дохід від оренди.

На добровільну сплату зазначеної суми дають 15 днів.