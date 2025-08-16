У Швеції чоловіка застрелили біля мечеті

Поліція вважає, що зв'язку з релігією немає.

У шведському місті Еребру 25-річний чоловік був вбитий зі стрілецької зброї за лічені миті після того, як вийшов з мечеті.

Як пише Deutsche Welle, внаслідок інциденту поранень зазнала ще одна людина - теж молодий чоловік. Поліція наразі розшукує зловмисника чи зловмисників - невідомо, чи діяв нападник самостійно.

Правоохоронці вважають, що злочин не варто вважати вчиненим на релігійному підґрунті, попри місце стрілянини. Радше йдеться про діяльність організованої кримінальної групи. Можливо, мотивом слугували розбірки між членами різних банд.

Еребру цьогоріч вже вдруге потрапляє на шпальти через насильство: саме тут 35-річний чоловік застрелив 10 людей, що стало найкривавішим інцидентом зі зброєю в історії Швеції.