США розширюють мита на сталь та алюміній

Нові мита почнуть діяти із 18 серпня. 

США розширюють мита на сталь та алюміній
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа у п’ятницю розширила дію 50% мит на імпорт сталі та алюмінію, додавши сотні похідних товарів до списку продукції, що підлягає обкладанню зборами.

Про це пише Reuters.

Бюро промисловості та безпеки додало 407 кодів товарів до Гармонізованого тарифного розкладу США. Це визначає перелік продукції, на яку будуть поширюватися додаткові мита, залежно від вмісту сталі та алюмінію в цих товарах.

Несталеві та неалюмінієві компоненти продукції підлягатимуть тарифним ставкам, які президент Дональд Трамп уже запровадив щодо товарів із конкретних країн.

Мита на товари з розширеного списку набувають чинності 18 серпня.

Раніше у п’ятницю Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що планує додаткові оголошення щодо мит на сталь та зборів на імпорт напівпровідників.

  • Президент США Дональд Трамп нещодавно повідомив, що не підвищуватиме мита на китайські товари через імпорт країною російської нафти, зіславшись на «прогрес під час зустрічі з президентом Росії.
  • Також Трамп підписав указ щодо заборони застосування підвищених тарифів на китайські товари тривалістю 90 днів.
  • Загалом США очікують рекордних надходжень від мит — до $50 млрд щомісяця.
