США розширюють мита на сталь та алюміній

Адміністрація Дональда Трампа у п’ятницю розширила дію 50% мит на імпорт сталі та алюмінію, додавши сотні похідних товарів до списку продукції, що підлягає обкладанню зборами.

Про це пише Reuters.

Бюро промисловості та безпеки додало 407 кодів товарів до Гармонізованого тарифного розкладу США. Це визначає перелік продукції, на яку будуть поширюватися додаткові мита, залежно від вмісту сталі та алюмінію в цих товарах.

Несталеві та неалюмінієві компоненти продукції підлягатимуть тарифним ставкам, які президент Дональд Трамп уже запровадив щодо товарів із конкретних країн.

Мита на товари з розширеного списку набувають чинності 18 серпня.

Раніше у п’ятницю Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що планує додаткові оголошення щодо мит на сталь та зборів на імпорт напівпровідників.